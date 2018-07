Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Beiersdorf nach der Abdankung des Vorstandschefs auf "Sell" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Auch unter dem neuen Chef werde sich an der Strategie des Kosmetik- und Klebstoffherstellers voarussichtlich nichts Wesentliches ändern, schrieb Analystin Rosie Edwards in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei der Profitabilität dürften die Hamburger zu dem historisch hohen Niveau vorerst wohl nicht mehr zurückkehren können./bek/ck Datum der Analyse: 29.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2018-07-02/15:37

ISIN: DE0005200000