Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Patrizia Immobilien nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Dort habe die Immobiliengesellschaft die Ziele für das Wachstum aus eigener Kraft beim verwalteten Vermögen bekräftigt, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleiches gelte für das geplante Transaktionsvolumen in diesem Jahr. Beide Ziele seien zu erreichen, so der Experte./bek/tih Datum der Analyse: 02.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0071 2018-07-02/15:55

ISIN: DE000PAT1AG3