Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Linde vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Er rechne mit einem verhaltenen Quartal des Herstellers von Industriegasen, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine erwartete Schwäche im Gasgeschäft resultiere vor allem aus einem hohen Vergleichswert aus dem Vorjahr, als Linde einen Sonderertrag verbucht habe. An den Zielen für das Gesamtjahr dürfte Linde festhalten. Zur Fusion mit Praxair werde es voraussichtlich keine neuen Details geben./bek/tih Datum der Analyse: 02.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0074 2018-07-02/15:56

ISIN: DE0006483001