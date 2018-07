Unterföhring (ots) -



- Leistungsstarkes All-in-One-Soundsystem, designt zur Ergänzung des neuen Sky Q Receivers mit bislang unerreichter Klangqualität, sowie für kabellosen Musikgenuss von Mobilgeräten - Entwickelt in enger Zusammenarbeit zwischen Sky und Devialet, Frankreichs führender und innovativer Marke für High-End-Audio - Sound wie noch nie: Maßgeschneidertes Klangerlebnis für Film, Sport und Musik dank Sky Q Sound - raumfüllender 360 Grad Surround Klang für mitreißenden Kinosound und beeindruckende Musikerlebnisse - Intensiver Bass dank sechs integrierter Woofer - Kompaktes, hochwertiges State-of-the-Art-Design und umweltfreundliche Verpackung ohne Plastik - Ab August für jedermann für 599 Euro erhältlich - Sky Kunden erhalten die Sky Soundbox zum unschlagbaren Vorteilspreis von nur 299 Euro



2. Juli 2018 - Nach der erfolgreichen Markteinführung in UK & Irland 2017 ist die Sky Soundbox ab August nun erstmals auch in Deutschland und Österreich verfügbar. Sky hat das hochwertige All-In-One-Soundsystem gemeinsam mit der renommierten französischen Lautsprecher-Manufaktur Devialet entwickelt. Der Hersteller gilt als eines der innovativsten High-End-Audio-Unternehmen weltweit und hält mehr als 100 Audio-Technologiepatente, die in maßgeblichem Umfang bei der Entwicklung der Sky Soundbox zum Einsatz kamen.



Marcello Maggioni, Chief Commercial Officer von Sky Deutschland: "Erst guter Sound macht es möglich, auch das Bilderlebnis in vollem Umfang zu genießen. Die Sky Soundbox ist deshalb ein weiteres exzellentes Beispiel für die vielen wegweisenden Neuheiten und Verbesserungen, die wir unseren Kunden 2018 präsentieren. Kombiniert mit Sky Q, unserer wichtigsten Innovation des Jahres, liefert die Soundbox eine neue Klangdimension, die perfekt auf die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden abgestimmt ist."



Quentin Sannié, Mitgründer Devialet: "Klang ist die Zukunft des Fernsehens. Wir sind sehr stolz, mit Sky zusammenzuarbeiten und das Unternehmen zu unterstützen, die emotionale Wirkung ihres Contents mithilfe des kraftvollen, immersiven und voll integrierten Klangs von Devialet vollends zu entfachen. Diese erste Kooperation unterstreicht den Plan von Devialet, mit Audio revolutionäre Erlebnisse zu schaffen und diese mithilfe von Partnerschaften mit gleichgesinnten Unternehmen einer größtmöglichen Zahl an Menschen näherzubringen."



Das perfekte Sky Erlebnis entsteht in der Kombination der Sky Soundbox mit dem innovativen, mehrfach ausgezeichneten Sky Q Receiver: Sobald der Sky Q Sound eingeschaltet ist, erkennt die Sky Soundbox in Verbindung mit dem Receiver automatisch den Inhalt und liefert den perfekt darauf abgestimmtem Ton für Film, Sport und Musik. Der einzigartige Sky Q Sound wurde speziell von Devialet entwickelt, um den Klang der exklusiven Sky-Programme zu veredeln. Zusätzlich stehen drei auswählbare Soundmodi zur Verfügung: Der Dialogmodus intensiviert Sprachszenen, der Nachtmodus vermindert den Bass und der Kidsmodus begrenzt die Lautstärke der Soundbox auf ein sicheres Level.



Die Sky Soundbox liefert Klang wie noch nie: ein eindrucksvolles, raumfüllendes 360 Grad Heimkino-Erlebnis und eine bislang unerreichte Klangdimension aus einer einzigen, kompakten Lautsprechereinheit Weitere Speaker oder Verkabelungen im Raum sind damit nicht mehr notwendig. Einfach nur an den Sky Q Receiver und Fernseher anschließen - fertig. Mit der Sky Soundbox tauchen Film- und Sportfans unmittelbar in ihr Entertainmentprogramm ein und erleben mitreißenden Sound wie im Kino. Der Lautsprecher begeistert bei Hollywood-Actionszenen, Sprachwiedergabe in Dialogszenen, Stadionatmosphäre bei Fußballspielen, oder bei Musik mit Klangeffekten in bester Qualität und passt automatisch die Lautstärke an, um jederzeit den bestmöglichen Ton wiederzugeben.



Drei Hochtöner und sechs Woofer sorgen im Inneren der Sky Soundbox für ein beeindruckendes, kinoreifes Klangbild zuhause. Ein HDMI-Eingang, ein HDMI-Ausgang und ein optischer Eingang sorgen für flexibelste Kombinationsmöglichkeiten, sei es mit oder ohne Sky Receiver. Über Bluetooth lässt sich Musik von mobilen Devices und Streamingdiensten kabellos abspielen. Die Sky Soundbox wird somit dank ihrer Anschlussvielfalt und ihres modernen, zeitlosen State-of-the-Art-Designs die ideale Ergänzung in jedem Wohnraum.



Die Sky Soundbox wird in einer umweltfreundlichen und komplett plastikfreien Verpackung ausgeliefert. Sky hat sich dazu verpflichtet, bis 2020 jegliches Einweg-Plastik aus seinem Betrieb, seiner Lieferkette und seinen Produkten zu beseitigen. Die Maßnahmen sind Teil der Initiative Sky Ocean Rescue, die seit 2017 auf die starke Verschmutzung der Weltmeere aufmerksam macht.



Preise und Verfügbarkeit



Die Sky Soundbox ist ab August 2018 zum Preis von 599 Euro direkt über sky.de/skysoundbox bestellbar. Sky Kunden erhalten die Sky Soundbox zum unschlagbaren Vorzugspreis von 299 Euro.



Technische Daten auf einen Blick:



- 1 Front-Hochtöner, 2 Hochtöner für 360° Surround Sound, 6 Woofer - 1 HDMI Eingang, 1 HDMI Ausgang, Optischer Eingang, - Bluetooth für drahtlosen Musikgenuss - Dolby Digital + - Frequenz: 35 Hz - 22 kHz - Gewicht: 4kg - Maße: B-H-T 37,5 cm x 9,5 cm x 21 cm



Das neue Sky



Das neue Sky stellt mit Sky Q und dem neuen Sky Ticket konsequent die Wünsche der Zuschauer in den Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte und Services für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichere Angebotsstruktur, die Einführung eines Kundenbindungsprogramms, neue innovative Partnerschaften sowie exklusiven Content für Sky Kunden.



Über Sky Deutschland:



Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: März 2018).



