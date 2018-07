Küsnacht (www.fondscheck.de) - Der Aspekt der Nachhaltigkeit spielt bei der künftigen weltweiten Gesundheitsversorgung eine Schlüsselrolle, so die Bellevue Asset Management AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Bellevue Asset Management nimmt mit der Lancierung des ersten nachhaltigen Gesundheitsfonds, dem BB Adamant Sustainable Healthcare (Lux) Fonds (ISIN B-USD LU1819585537), per Ende Juni eine Vorreiterstellung am Markt ein. Bereits seit 25 Jahren ist der globale Gesundheitssektor eine Kernexpertise des Unternehmens. Über 20 Healthcare-Anlageexperten verwalten aktuell rund CHF 6 Mrd. in verschiedenen Anlagelösungen. Das Portfolio des neuen Healthcare-Fonds wird 40 Titel aus vier Regionen umfassen, die einer Nachhaltigkeitsprüfung unterzogen wurden. ...

