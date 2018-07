Die Skandalfirma schlechtin Steinhoff International hat nun ihre Halbjahresergebnisse mit massiver Hilfe von Wirtschaftsprüfern veröffentlicht für den Zeitraum von Oktober 2017 bis März 2018. Endlich bekommt man mal handfeste Zahlen auf den Tisch, möchte man meinen. Nachdem Steinhoff selbst mit einer Abschreibung von 6 Milliarden Euro rechnete, haben die Wirtschaftsprüfer von PwC eine nachträglich zu berücksichtigende Zahl von 10,9 Milliarden Euro errechnet (Geschäftsjahr 2016/2017) Der reale Verlust in den letzten 6 Monaten liegt bei 599 Millionen Euro. Aber das spielt gar keine so große Rolle. Wichtiger ist das fehlende Vertrauen von Lieferanten, Kunden und Gläubigern. Die Steinhoff-Aktie notierte Freitag früh noch bei 0,077 Euro, heute bei 0,085 Euro.

Es geht aktuell also um Bruchteile von Cent-Stücken, um die man sich derzeit vorarbeiten muss. Warum ist die Steinhoff-Aktie heute früh nicht explodiert? Denn laut Wirtschaftsprüfer liegt der Buchwert von Steinhoff bei 0,58 Euro. Unter dem Buchwert versteht man vereinfacht gesagt den realen Vermögenswert der Firma, zusammengestellt aus Cash, Geldanlagen, Maschinen, Immobilien etc. 58 Cents realer Wert vs 8 Cents an der Börse. Warum greifen die Zocker hier nicht einfach zu?

Es kann nur einen logischen Grund geben. Das Misstrauen in Steinhoff ist inzwischen so groß, dass man selbst diesen aktuell von den ...

