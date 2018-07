Der Mobilfunkanbieter Freenet steigt bei der MediaMarkt- und Saturn-Mutter Ceconomy als neuer Großaktionär ein. Das gaben beide Unternehmen am Freitag überraschend nach Börsenschluss bekannt. Dadurch bekommt Ceconomy eine 277 Millionen Euro schwere Kapitalspritze. Was das für die Aktie bedeutet, was Anleger wissen müssen. Von Annika Kintscher

