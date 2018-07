Auch am Dienstag wird die Regierungskrise die Entwicklung an den Finanzmärkten bewegen. Zudem können Öllagerbestände, Pkw-Zulassungen und Konjunkturprognosen für frische Impulse sorgen. Cornelia Frey blickt auf die wichtigsten Termine für Anleger am Dienstag, den 03.07.2018