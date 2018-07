Medienmitteilung

Starke Marktposition im Bereich der Ziegen- und Schafmilchprodukte

Emmi erhöht ihre Beteiligung an der niederländischen AVH dairy trade B.V.

Luzern, 2. Juli 2018 - Emmi ist seit dem1. Januar 2013 am niederländischen Ziegen- und Schafmilchprodukthändler AVH dairy trade B.V. (AVH) mit Sitz in Bergen, Niederlande, beteiligt. Nun erhöht Emmi ihre Beteiligung von 75 % auf 90 %.

Produkte aus Ziegenmilch sind eine zunehmend relevante Nische im Produktportfolio von Emmi. Dies ist mit ein Grund, weshalb Emmi ihren Anteil an der AVH dairy trade B.V. von 75 % auf 90 % erhöht. Die restlichen 10 % verbleiben im Besitz des Gründers von AVH.

Emmi ist seit Januar 2013 an AVH beteiligt. Das Unternehmen, ansässig im niederländischen Bergen, ist ein führender internationaler Händler von Ziegen- und Schafmilchprodukten, insbesondere Käse, Milchpulver und Proteinkonzentraten. Absatzmärkte sind die EU, die USA und Asien.

AVH, eine Tochter der Emmi Benelux B.V., erzielte 2017 einen Umsatz von rund EUR 35 Millionen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Über Emmi

Emmi ist die führende Schweizer Milchverarbeiterin und eine der innovativsten Premium-Molkereien in Europa. In der Schweiz fokussiert das Unternehmen auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung eines Vollsortiments an Molkerei- und Frischprodukten sowie auf die Herstellung, die Reifung und den Handel hauptsächlich von Schweizer Käse. Im Ausland konzentriert sich Emmi mit Markenkonzepten und Spezialitäten auf etablierte Märkte in Europa und Nordamerika sowie zunehmend auch auf Entwicklungsmärkte ausserhalb Europas. Bei den Frischprodukten stehen Lifestyle-, Convenience- und Gesundheitsprodukte im Vordergrund. Beim Käse positioniert sich Emmi als das weltweit führende Unternehmen für Schweizer Käse. Die Kunden von Emmi sind der Detailhandel, die Hotellerie und Gastronomie («Food Service») und die Lebensmittelindustrie.

Zur Emmi Gruppe zählen in der Schweiz rund 25 Produktionsbetriebe jeglicher Grösse. Im Ausland ist Emmi mit ihren Tochtergesellschaften in 14 Ländern präsent; in sieben davon mit Produktionsstätten. Aus der Schweiz heraus exportiert Emmi Produkte in rund 60 Länder.

Emmi hat 2017 einen Nettoumsatz von CHF 3'364 Millionen und einen Reingewinn von CHF 162 Millionen erzielt. Das Unternehmen beschäftigt teilzeitbereinigt gut 6'150 Mitarbeitende, davon gut 2'950 in der Schweiz.