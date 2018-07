Koblenz (ots) -



Die Debeka-Versicherungsgruppe will die Kernkompetenzen im Bereich der Kapitalanlage ausbauen. Dafür hat sie die Debeka Asset Management GmbH - kurz DebekAM - gegründet. Die Gesellschaft soll künftig eigenverantwortlich Aktien in Fondsstrukturen der Unternehmensgruppe verwalten. Da nur ein lizenziertes Finanzdienstleistungsinstitut ein solches Bankgeschäft betreiben darf, gründete die Debeka bereits im vergangenen Oktober das neue Unternehmen. Ende Mai erhielt sie die Zulassung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Langfristig soll damit ein effizientes Portfoliomanagement den Wert des verwalteten Vermögens steigern. Voraussichtlich im Oktober nimmt die Gesellschaft hierzu ihren Geschäftsbetrieb auf.



"Die Kapitalanlage ist eine Kernkompetenz der Debeka, die wir mit der Gründung zusätzlich fest im eigenen Hause verankern. Traditionell spielten Aktien bei uns eine eher untergeordnete Rolle. Mit der neuen Gesellschaft reagieren wir auf aktuelle Kapitalmarktanforderungen und bleiben zukunftsfähig", erklärt Finanzvorstand Ralf Degenhart. "Insbesondere auf der Produktseite gehen wir mit neuen Tarifen in der Altersvorsorge andere Wege als früher. Indem wir Aktien in Fondsstrukturen eigenverantwortlich managen, bietet uns die DebekAM vielfältige Kostenersparnisse. Zusätzlich erhöht sie unsere Flexibilität und richtet die Aktienanlage der Debeka-Versicherungsunternehmen neu aus."



Die DebekAM ist eine 100-prozentige Tochter der Debeka Krankenversicherung. Organisatorisch ist sie in den Konzern eingebunden: Die rund 50 Mitarbeiter sind zugleich auch Beschäftigte der Debeka. Geschäftsführer sind Marcus Müller, Hauptabteilungsleiter der Debeka im Bereich Anlagemanagement, Frank Heise, Abteilungsleiter der Debeka im Bereich Aktienhandel und Markus Mies, Debeka-Hauptabteilungsleiter für Risikomanagement.



