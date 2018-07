Bielefeld (ots) - Unionsfraktions-Vize Carsten Linnemann (CDU) verlangt im Asylstreit auch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Kompromissbereitschaft. "Es müssen sich beide bewegen, Frau Merkel und Herr Seehofer", sagte Linnemann dem Bielefelder "Westfalen-Blatt" (Dienstag).



"In der Fraktion sind sich die Abgeordneten von CDU und CSU einig, dass wir zusammenbleiben wollen", so Linnemann weiter.



