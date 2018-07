Hannover (ots) -



Der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, hat der Präses der Synode der EKD, Irmgard Schwaetzer zu ihrer Auszeichnung mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen gratuliert. Den Orden hatte Schwaetzer am heutigen Montagabend in Düsseldorf von Ministerpräsident Armin Laschet für ihre außerordentlichen Leistungen für die Allgemeinheit verliehen bekommen. "Diese Würdigung spricht uns aus dem Herzen", heißt es in dem Glückwunsch des Ratsvorsitzenden.



Von der langjährigen Erfahrung, die Irmgard Schwaetzer auf den unterschiedlichen Ebenen gesellschaftlichen Handelns gesammelt habe, profitiere die Kirche in höchstem Maße. "Ihre fachliche Expertise, die Souveränität in der Sitzungsleitung, ihr Gespür für Themen und Situationen, aber auch ihre ausgleichende Art sind für die Kirche von unschätzbarem Wert", so der Ratsvorsitzende. Er hob besonders Schwaetzers Engagement für die Gleichstellung von Frauen und Männern in Leitungsfunktionen hervor sowie ihre Rolle im jüdisch-christlichen Dialog. "Als Präses der Synode der EKD hat sie sich nicht nur dafür eingesetzt, dass sich die evangelische Kirche auch den schwierigen Aspekten ihrer Geschichte stellen muss, sondern die Auseinandersetzung mit dem Antijudaismus Martin Luthers dezidiert gefördert." Damit habe Schwaetzer maßgeblich dazu beigetragen, dass die EKD sich klar von Luthers judenfeindlichen Schriften distanziert habe.



Einen besonders wertvollen Beitrag für die Kirche leiste Schwaetzer aber nicht zuletzt mit ihrem Einsatz für eine Weiterentwicklung und Etablierung einer Kultur des Ehrenamts.



"Für all das ist die Evangelische Kirche in Deutschland Irmgard Schwaetzer zu hohem Dank verpflichtet. Ich freue mich deswegen von ganzem Herzen über die Würdigung durch das Land Nordrhein-Westfalen", so Bedford-Strohm.



Irmgard Schwaetzer war im November 2013 zur Präses der EKD-Synode gewählt worden. Neben Rat und Kirchenkonferenz ist die Synode eines der drei Leitungsgremien der EKD. Die Präses leitet die Synode, führt ihre Geschäfte und vertritt die Synode nach außen, fertigt die Kirchengesetze sowie sonstige Beschlüsse aus und verkündet sie.



