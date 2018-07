Heraklion, Griechenland (ots/PRNewswire) -



KARATARAKIS Hotels & Restaurants SA hat für August die Eröffnung der Legacy Gastro Suites (https://www.legacygastrosuites.com) angekündigt. Dieses 5-Sterne-Luxushotel ist eine Hommage an die authentische griechische Gastronomie und die kretische Tradition. Die 12 Suites mit Blick auf das Meer sind die ersten Exemplare eines neuartigen Tourismuskonzepts, das sowohl Vergnügungs- als auch Gourmetreisende mit der köstlichen griechischen Küche und lokalen Kulturangeboten anlocken soll.



Das Kulturkonzept



Das neue Legacy Gastro Suites befindet sich in der Inselhauptstadt Heraklion, eine Wiege der kretischen Tradition. Dafür wurde ein historisches Gebäude nahe dem Stadtzentrum komplett modernisiert, während gleichzeitig der Charakter eines urbanen Wohnhauses aus den 50er-Jahren bewahrt wurde. Jede der 12 lichtdurchfluteten Boutique-Suites bietet Platz für bis zu zwei Gäste und ist mit Originalmobiliar, besonderen Polstermöbeln und beeindruckenden Kronleuchtern dekoriert.



Inspiration für das Design der Suites waren drei historisch bedeutende Persönlichkeiten der kretischen Kultur. Die Kunst und Tradition des Schriftstellers Nikos Kazantzakis, des Dichters Vincenzo Kornaros und des Malers Domenico Theotokopoulos (El Greco) verleihen dem Raumdekor einen edlen und authentischen Charakter und feiern die Konzepte von Licht und Freiheit, zwei zentrale Ideale der lokalen kretischen Tradition.



Das Gastronomiekonzept



Das Gastronomiekonzept offenbart sich den Gästen des Legacy Gastro Suites gleich nach dem Einchecken. In den Suites findet man einen kulinarischen Erlebnisbereich mit griechischen Köstlichkeiten, Weinen und Spirituosen. KARATARAKIS Hotels and Restaurants SA will mit der Gestaltung des Legacy Gastro Suites ein privates kulinarisches Erlebnis auf dem Zimmer mit einem à-la-carte-Menü anbieten, vom Frühstück bis zum Feinschmecker-Abendessen.



Eri Chaita, Food & Beverage Manager, erklärt: "Wir freuen uns, den Gästen unsere wirklich authentische Küche vorzustellen. Unsere Gerichte sind so frisch und köstlich wir aus Omas Küche."



Das Restaurant



Das Restaurant im Legacy Gastro Suites bietet echte Genüsse der griechischen Esskultur, und die Gerichte vereinen traditionelle Rezepte und inspirierte Kochkunst. In einem Boutique-Verkauf können Gäste und Einheimische ausgewählte griechische Produkte mit nach Hause nehmen.



KARATARAKIS Hotels & Restaurants SA (https://www.karatarakisgroup.com ) ist Eigentümer, Vermieter und Bewirtschafter von Hotels, Wohnobjekten, Restaurants und Konferenzräumlichkeiten. Der Konzern ist seit 1976 im Gastgewerbe tätig und bietet Komplettleistungen bestehend aus Übernachtung, Verpflegung sowie Vergnügungs- und Unterhaltungsangeboten.



Weitere Informationen erhalten Sie unter sales@karatarakisgroup.com oder +30-2810-302900



