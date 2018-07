(shareribs.com) Frankfurt / New York 02.07.18 - Technologie-Werte standen zum Wochenauftakt wieder unter Druck, was vor allem auf die politische Unsicherheit in Berlin zurückgeführt wird. Tesla verzeichnet Gewinnmitnahmen nach einer Erfolgsmeldung. Der DAX beendete den Handelstag mit einem Minus von 0,6 Prozent auf 12.238 Punkte. Hier konnten RWE, E.On und Daimler zulegen. Auf der anderen Seite standen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...