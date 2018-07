Das Analysehaus RBC Capital fordert vom US-Elektroautobauer und Börsenstar Tesla einen offeneren Umgang mit Analysten und Kapitalanlegern. Der Elektroautobauer bleibe angesichts des bereits Erreichten und langfristiger Chancen ein erstaunliches Unternehmen, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Montag vorliegenden Studie, die als "offener Brief" an Tesla-Chef Elon Musk gestaltet war.

Wie von jedem Unternehmen erwarte er aber eine realistische strategische Vision - und vermisse dabei die Möglichkeiten, um mit Musk über die Interessen von Anlegern zu sprechen und zahlreiche Missverständnisse mit diesen aus der Welt zu zu schaffen. Er verwies dabei auch auf Redebedarf über allgemeine Innovationsbewegungen in der Autobranche.

Spak stellte in seiner Studie einen Fragenkatalog für den Konzernlenker auf, der sich unter anderem um die künftige Kapitalstruktur dreht, sobald im Jahr 2019 eine Wandelanleihe auslaufen wird. Interessant seien außerdem der Umfang an stornierten Reservierungen für das massenmarkttaugliche Model 3, die Auswirkungen vorübergehender Zusatzarbeit auf die Arbeitskosten und die Investitionspläne nach dem Model 3.

Die Einstufung für Tesla beließ der Experte auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar. Mit der Einstufung rechnen die Analysten von RBC Capital Markets auf Sicht von zwölf Monaten mit einer Rendite der Aktien, die in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht./tih/he

Analysierendes Institut RBC Capital.

ISIN US88160R1014

AXC0266 2018-07-02/21:08