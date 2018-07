Nach der Unions-Einigung im erbitterten Asylstreit sind die Spitzen von CDU, CSU und SPD am späten Montagabend zu einem Koalitionstreffen zusammengekommen. Neben Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel fuhren unter anderem CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer, die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles, Vizekanzler Olaf Scholz und Außenminister Heiko Maas (beide SPD) am Kanzleramt vor. Die SPD muss nun bewerten, ob sie den Kompromiss mitgehen kann. Statt Asylbewerber, die schon in anderen EU-Staaten registriert sind, direkt an der Grenze abzuweisen, sollen sie wie an Flughäfen an den Grenzen in Transitzentren kommen, um von dort rasch in den jeweiligen EU-Staat zurückgeführt zu werden. Unklar blieb zunächst, was mit EU-Staaten ist, die nicht zur Rücknahme der Menschen bereit sind./ir/bk/ted/sam/DP/he

