Medigene hat auch am Montag noch nicht wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Geht es nach dem Befund der charttechnischen Spezialisten, dann hat die Aktie nun noch eine weitere Abwärtsfahrt vor sich. Denn der charttechnische Abwärtstrend ist in jeder Hinsicht evident.

Die Medigene-Aktie befindet sich seit Mitte Mai auf dem absteigenden Ast. Seit Erreichen des Zwischenhochs bei gut 16 Euro ging es um annähernd 5 Euro nach unten, also deutlich über 25 %. Dies sind Kursrücksetzer im ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...