In den Sommerferien nutzen viele Jugendlichen die Gelegenheit und bessern ihr Taschengeld mit einem Ferienjobs auf. Wer in den Ferien jobbt, muss dafür keine Beiträge zur Sozialversicherung entrichten, unabhängig vom Verdienst, wie auch die Deutsche Rentenversicherung in Berlin informiert. Ferienjobs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...