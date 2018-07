Die Unionsfraktion soll nach dem Asylkompromiss von CDU und CSU an diesem Dienstagmorgen um 8.30 Uhr über die Details der Einigung informiert werden. Das teilte ein Sprecher der Fraktion am späten Montagabend in Berlin mit./bk/poi/hrz/DP/he

