FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.07.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 04.07.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.07.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

2B6 XFRA KYG070381051 BAIOO FAMILY INTERACTIVE

LCG1 XFRA KYG541351196 LEAF CLEAN EN. POST RED.

HB8 XFRA CNE100001QP7 HUISHANG BK CORP. H YC1

0YL1 XFRA CA98563A4072 YELLOWHEAD MINING INC.