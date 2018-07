Global Blockchain Technologies Corp.: Global Blockchains Erklärung für die Investoren hinsichtlich der Performance im zweiten Quartal 2018 DGAP-News: Global Blockchain Technologies Corp. / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Zwischenbericht Global Blockchain Technologies Corp.: Global Blockchains Erklärung für die Investoren hinsichtlich der Performance im zweiten Quartal 2018 03.07.2018 / 07:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Global Blockchains Erklärung für die Investoren hinsichtlich der Performance im zweiten Quartal 2018 Da die Kryptowährungsmärkte im Vergleich mit ihrem Höchststand zum Ende des Jahres 2017 an Wert verloren haben, so ist natürlich die Performance des Sektors rückläufig gewesen. Trotzdem ist Global Blockchain weiterhin in der Lage solide Einnahmen mit ihren aktuellen Entwicklungen im Blockchain-Ökosystem zu erzielen. Da ihr Aktienpreis gefallen ist, gibt das Unternehmen seinen Investoren eine Stellungnahme, um ihre gegenwärtige Lage zu erklären. Vancouver, British Columbia. 2. Juli 2018 - Global Blockchain Technologies Corp. (CSE: BLOC; BLOC.CN, BLOC.CNX) (Frankfurt: BWSP) (OTC: BLKCF) ("BLOC" oder das "Unternehmen") räumt ein, dass ihre Investoren die Performance der Kryptowährungs-Assets und den Fall in BLOCs Aktienpreis als alarmierend empfinden könnten. Nach Erhalt mehrerer Anfragen in dieser Angelegenheit hat sich das Unternehmen dazu entschieden, seinen Investoren eine Erklärung zu geben, um Klarheit hinsichtlich der gegenwärtigen Sachlage und zusätzliche Einblicke in die aktuellen Sachverhalte zu geben, die einen positiven langfristigen Ausblick andeuten. Im vergangenen Monat ist die Marktkapitalisierung der Kryptowährungen beachtlich gefallen. Die gesamte Marktkapitalisierung lag am 29. Mai 2018 bei knapp über 330 Milliarden USD. Heute, gerade einen Monat später, ist diese Zahl auf 234 Milliarden USD gesunken. Folglich sank der Preis von BLOCs Stammaktien an der CSE von 0,46 CAD am 29. Mai 2018 auf 0,26 CAD zum heutigen Handelsschluss, einen Monat später. Trotz dieses dramatischen Wertverlusts sollten die Investoren des Unternehmens nicht das Vertrauen verlieren, da diese Daten allein nicht verlässlich sind, BLOCs Performance im dritten Quartal 2018 und darüber hinaus vorherzusagen. Es gibt mehrere andere Faktoren zu berücksichtigen, die, wenn zusammen betrachtet, einen objektiven positiven kurzfristigen und langfristigen Ausblick auf BLOCs Aktien als eine Investition geben. Völlig schuldenfrei Zu diesem Zeitpunkt ist das Unternehmen bei keinem Gläubiger in irgendeiner Weise verschuldet. Davon abgesehen, dass dies die Abwesenheit von finanziellen Verbindlichkeiten repräsentiert, so gibt dies dem Unternehmen eine saubere Bilanz und ermöglicht ihm Geschäfte ohne inhärente Schuldenrestriktionen abzuwickeln, ein wichtiger strategischer Gesichtspunkt, wenn sich das Unternehmen anschickt, neue Produkte auf den Markt zu bringen. Ferner repräsentiert es die Fähigkeit des Unternehmens, sich in einer effizienten Weise selbst zu führen, da es sich nicht auf geliehene Finanzmittel verlassen muss. Ausreichend mit Kapital ausgestattet Mit mehreren Projekten in unterschiedlichen Entwicklungsphasen benötigen die Aktivitäten des Unternehmens Kapital für die Forschung und Entwicklung, das Marketing, Fachdienstleistungen und Betriebsausgaben. Da man diese Kosten erwartete, wurden sie aus buchhaltungstechnischen Gesichtspunkten eingeplant. Zurzeit besitzt das Unternehmen genügend Kapital, um diese Entwicklung fortzusetzen, die so früh wie das dritte Quartal 2018 zu marktfähigen Produkten und Partnerschaften führen wird. Alle Projekte liegen im Zeitplan BLOC führt zurzeit mehrere Projekte durch. Eine Anzahl dieser Projekte ist aufgrund der Beteiligung großer Unternehmen sowie Regierungsbehörden vertraulich. Eine überblickweise Aufgliederung namhafter Projekte finden sie unten. Zurzeit gibt es keine signifikanten Hürden für irgendeines dieser Projekte. Es wird eine beachtliche Bewegung bei jedem dieser unten aufgeführten Projekte vor Ende des Jahres 2018 geben. Stratus Peer-to-Peer-Speichermarkt Durch Nutzung der Blockchain zur Automatisierung des Ankaufs und Verkaufs von Speicherplatz von IT-Unternehmen wird Stratus den Unternehmen helfen, ihren überflüssigen Speicherplatz zu liquidieren, indem sie ihn an andere Unternehmen zu Preisen vermieten, die um ungefähr 50% niedriger sind als bei den meisten Cloud-Providern. Der Markt ist in einer Art strukturiert, die jener ähnlich ist, die AirBnB das vereinfachte Vermieten von kurzfristigen Unterkünften ermöglicht. Die Webseite von Stratus wird zu Beginn des dritten Quartals 2018 aktiv sein. Laser Blockchain-Netzwerk Laser ist ein Hard Fork von Ethereum und besitzt Funktionalitäten um Anonymität, zeitnahe Transaktionen und Blockchain-Interoperabilität einzuschließen. Das Unternehmen hat signifikantes Interesse an Laser seit seiner Bekanntgabe im April erhalten. Der Crowd-Verkauf von Lasers Photon-Token wird Anfang des dritten Quartals 2018 beginnen. Tokenisierung der Gaming-Netzwerke In Zusammenarbeit mit 12 Gaming-Netzwerkbetreibern, die insgesamt eine Basis von über 400 Millionen Nutzern haben, arbeitet BLOC an der Tokenisierung jedes dieser Netzwerke, um die Nutzererfahrung zu bereichern und das Nutzerengagement zu stärken. Dies wird die Funktionalität für eSports sowie Wettvorgänge ermöglichen. Der Start dieses ist für Anfang des vierten Quartals 2018 geplant. Handelsfinanzierungslösung Das Unternehmen entwickelt eine auf Blockchain basierende Lösung, um Handelsfinanzierungsprozesse zu optimieren und um die Versorgungskette für den internationalen Handel effizienter zu machen. An der Entwicklung des Projekts sind mehrere große Unternehmen beteiligt einschließlich Regierungsstellen, Hafenbehörden und führende Banken. Sicherung von geistigem Eigentum durch Token Einzelpersonen werden in der Lage sein, in Bruchteile von geistigem Eigentum zu investieren einschließlich Musik, Videos und Marken. Dies wird ermöglicht durch Schaffung tokenisierter Sicherheiten aus einer gegebenen Markenidentität oder kreativer Arbeit, etwas das vor der Einführung der Blockchain nicht möglich war. Zurzeit wird die Markteinführung zu Beginn des vierten Quartals 2018 erwartet. Tokenisiertes Forex-Handelsnetzwerk Dies wird eine im Stellar-Netzwerk föderierte Börse für den Handel von Fremdwährungen sein. Mehrere führende Börsen und Überweisungspartner sind an diesem Projekt beteiligt und werden kurz vor der Markteinführung bekannt gegeben, die zurzeit für Anfang des dritten Quartals 2018 festgelegt ist. Da das Unternehmen zurzeit in guter finanzieller Gesundheit ist und es an mehreren Projekten mit realen Anwendungen und Integrationspartnern arbeitet, sollte man die jüngste Performance seiner Aktien nicht als ein Anzeichen seiner zukünftigen Performance sehen. Wie oben angegeben gibt es andere Faktoren, die sich durch den Aktienpreis nicht erkennen lassen, aber für die aktuelle sehr stabile Position des Unternehmens repräsentativ sind. Während des dritten Quartals 2018 und darüber hinaus, wenn BLOCs aktuelle Projekte der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, wird der Erfolg dieser Projekte den Unternehmenswert erheblich steigern. Wie immer hält das Unternehmen seine Kommunikationskanäle für Anfragen der aktuellen oder zukünftigen Investoren offen. BLOC begrüßt alle Fragen oder Anliegen hinsichtlich des Zustands des Unternehmens im Interesse der Zufriedenheit und des Vertrauens seiner geschätzten Investoren. Im Auftrag des Unternehmens: Shidan Gouran, President & CEO (416) 854-3017 Für weitere Informationen: IRTH Communications, LLC ir@globalblockchain.io 1-800-689-8089 Über Global Blockchain Technologies Corp. Das Unternehmen bietet Investoren Zugang zu einem Beteiligungskorb innerhalb des Blockchain-Sektors, der von einem Expertenteam bestehend aus Branchenpionieren und Erstanwender aller großen Kryptowährungen verwaltet wird. Mit Blick darauf, der erste vertikal integrierte Urheber und Verwalter hochrangiger Blockchains und digitaler Währungen zu werden, konzentriert sich das Unternehmen auf die Vereinfachung des derzeitig mühsamen, langwierigen und komplizierten Prozesses, den interessierte Investoren durchlaufen müssen, um Exposition im Kryptowährungs-Sektor zu erhalten. BLOC ist an der Canadian Securities Exchange ("CSE") notiert und ihre Stammaktien werden unter dem Symbol "BLOC" gehandelt. Weitere Informationen hinsichtlich BLOC sind bei SEDAR unter www.sedar.com sowie auf der Unternehmenswebseite, www.globalblockchain.io zu finden. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 03.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 