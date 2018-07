Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Tesla auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer bleibe angesichts des bereits Erreichten und langfristiger Chancen ein erstaunliches Unternehmen, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Montag vorliegenden Studie, die als "offener Brief" an Tesla-Chef Elon Musk gestaltet war. Wie von jedem Unternehmen erwarte er aber eine realistische strategische Vision - und vermisse dabei die Möglichkeiten, um mit Musk über die Interessen von Anlegern zu sprechen./tih/he Datum der Analyse: 02.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

