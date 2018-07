Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-07-03 / 07:41 *Unternehmen: Global Blockchain Technologies.* *WKN: *A2JST8 [1] *Anlass des Berichts: Update* *Empfehlung: Strong Buy* *Umfangreiches Update und Stellungnahme des Unternehmens! Evolve Blockchain ETF baut Investment in Global Blockchain weiter aus! * Unser Top-Pick Global Blockchain (WKN A2JST8) [2], vermeldete mit heutiger News ein umfangreiches Update, welches noch einmal verdeutlicht, dass alle Projekte im Zeitplan sind und im gerade gestarteten 3. Quartal etliche Projekte, große Fortschritte machen werden. Der Kursrutsch der vergangenen 4 Wochen hat das Unternehmen dazu veranlasst, nochmals klarzustellen das aus Fundamentaler Sicht alles im grünen Bereich ist, vielmehr wurde Global Blockchain (WKN A2JST8) [2] vom Abwärtsstrudel der Kryptowährungen erfasst. Das Unternehmen erwartet bis Jahresende eine erhebliche Steigerung des Unternehmenswertes. Unserer Meinung nach, spiegelt der aktuelle Aktienkurs nicht ansatzweise eine faire Bewertung wider, dieser Ansicht scheint auch der Evolve Blockchain ETF zu sein, der seine Beteiligung auf diesem günstigen Niveau weiter ausbaut! Alleine die Projekte die im 3.-4. Quartal tokenisiert werden, haben unserer Ansicht nach ein Potenzial von 200 - 300 Mio. EUR (siehe heutige News im Detail), die Global Blockchain (WKN A2JST8) [2] dann als Beteiligung halten wird. Hierbei sind kommende Projekte und Projekte im Frühstadium noch gar nicht miterfasst, deshalb halten wir es durchaus für realistisch, dass bis spätestens Ende des Jahres eine 5-6 Mal höhere Bewertung möglich sein wird. *Evolve Blockchain ETF nutzt günstiges Kursniveau und stock weiter auf!* Zudem wurde bekannt, dass der Evolve Blockchain ETF weitere Anteile von Global Blockchain (WKN A2JST8) [2] erworben hat, und nunmehr mit 5,3 % zu den Top 10 Holdings (LINK) [3] gehört. Hierunter befinden sich Schwergewichte wie SAP (WKN 716460) [4] mit 4,67 % oder auch Microsoft (WKN 870747) [5] mit 4,62 %. Nicht nur wir sind also der Meinung, dass die Aktien des Unternehmens momentan viel zu günstig bewertet sind, wir rechnen in den kommenden Tagen mit einem deutlichen Rebound und weiterem Newsflow! Verpassen Sie es nicht, sich ebenfalls auf diesem günstigen Niveau zu positionieren, an der Blockchain Technologie geht in Zukunft kein Weg mehr vorbei, da sind sich viele Experten und Global Player einig. Der sehr volatile Markt mit rasanten Kursschwankungen macht derzeit diesen attraktiven Einstiegszeitpunkt möglich - sehr schnell kann es unsere Meinung nach auch wieder in die andere Richtung laufen, bis hin zu etwaigen Allzeithochs! *Die heutigen News im Detail* Nach Erhalt mehrerer Anfragen hat sich das Unternehmen dazu entschieden, seinen Investoren eine Erklärung zu geben, um Klarheit hinsichtlich der gegenwärtigen Sachlage und zusätzliche Einblicke in die aktuellen Sachverhalte zu geben, die einen positiven langfristigen Ausblick andeuten. Im vergangenen Monat ist die Marktkapitalisierung der Kryptowährungen beachtlich gefallen. Die gesamte Marktkapitalisierung lag am 29. Mai 2018 bei knapp über 330 Milliarden USD. Heute, gerade einen Monat später, ist diese Zahl auf 234 Milliarden USD gesunken. Folglich sank der Preis von BLOCs Stammaktien an der CSE von 0,46 CAD am 29. Mai 2018 auf 0,26 CAD zum heutigen Handelsschluss, einen Monat später. Trotz dieses dramatischen Wertverlusts sollten die Investoren des Unternehmens nicht das Vertrauen verlieren, da diese Daten allein nicht verlässlich sind, BLOCs Performance im dritten Quartal 2018 und darüber hinaus vorherzusagen. Es gibt mehrere andere Faktoren zu berücksichtigen, die, wenn zusammen betrachtet, einen objektiven positiven kurzfristigen und langfristigen Ausblick auf BLOCs Aktien als eine Investition geben. *Völlig schuldenfrei* Zu diesem Zeitpunkt ist das Unternehmen bei keinem Gläubiger in irgendeiner Weise verschuldet. Davon abgesehen, dass dies die Abwesenheit von finanziellen Verbindlichkeiten repräsentiert, so gibt dies dem Unternehmen eine saubere Bilanz und ermöglicht ihm Geschäfte ohne inhärente Schuldenrestriktionen abzuwickeln, ein wichtiger strategischer Gesichtspunkt, wenn sich das Unternehmen anschickt, neue Produkte auf den Markt zu bringen. Ferner repräsentiert es die Fähigkeit des Unternehmens, sich in einer effizienten Weise selbst zu führen, da es sich nicht auf geliehene Finanzmittel verlassen muss. *Ausreichend mit Kapital ausgestattet* Mit mehreren Projekten in unterschiedlichen Entwicklungsphasen benötigen die Aktivitäten des Unternehmens Kapital für die Forschung und Entwicklung, das Marketing, Fachdienstleistungen und Betriebsausgaben. Da man diese Kosten erwartete, wurden sie aus buchhaltungstechnischen Gesichtspunkten eingeplant. Zurzeit besitzt das Unternehmen genügend Kapital, um diese Entwicklung fortzusetzen, die so früh wie das dritte Quartal 2018 zu marktfähigen Produkten und Partnerschaften führen wird. *Alle Projekte liegen im Zeitplan* BLOC führt zurzeit mehrere Projekte durch. Eine Anzahl dieser Projekte ist aufgrund der Beteiligung großer Unternehmen sowie Regierungsbehörden vertraulich. Eine überblickweise Aufgliederung namhafter Projekte finden sie unten. Zurzeit gibt es keine signifikanten Hürden für irgendeines dieser Projekte. Es wird eine beachtliche Bewegung bei jedem dieser unten aufgeführten Projekte vor Ende des Jahres 2018 geben. *Stratus Peer-to-Peer-Speichermarkt* Durch Nutzung der Blockchain zur Automatisierung des Ankaufs und Verkaufs von Speicherplatz von IT-Unternehmen wird Stratus den Unternehmen helfen, ihren überflüssigen Speicherplatz zu liquidieren, indem sie ihn an andere Unternehmen zu Preisen vermieten, die um ungefähr 50% niedriger sind als bei den meisten Cloud-Providern. Der Markt ist in einer Art strukturiert, die jener ähnlich ist, die AirBnB das vereinfachte Vermieten von kurzfristigen Unterkünften ermöglicht. Die Webseite von Stratus wird zu Beginn des dritten Quartals 2018 aktiv sein. *Laser Blockchain-Netzwerk* Laser ist ein Hard Fork von Ethereum und besitzt Funktionalitäten um Anonymität, zeitnahe Transaktionen und Blockchain-Interoperabilität einzuschließen. Das Unternehmen hat signifikantes Interesse an Laser seit seiner Bekanntgabe im April erhalten. Der Crowd-Verkauf von Lasers _Photon_-Token wird Anfang des dritten Quartals 2018 beginnen. *Tokenisierung der Gaming-Netzwerke* In Zusammenarbeit mit 12 Gaming-Netzwerkbetreibern, die insgesamt eine Basis von über 400 Millionen Nutzern haben, arbeitet BLOC an der Tokenisierung jedes dieser Netzwerke, um die Nutzererfahrung zu bereichern und das Nutzerengagement zu stärken. Dies wird die Funktionalität für eSports sowie Wettvorgänge ermöglichen. Der Start dieses ist für Anfang des vierten Quartals 2018 geplant. *Handelsfinanzierungslösung* Das Unternehmen entwickelt eine auf Blockchain basierende Lösung, um Handelsfinanzierungsprozesse zu optimieren und um die Versorgungskette für den internationalen Handel effizienter zu machen. An der Entwicklung des Projekts sind mehrere große Unternehmen beteiligt einschließlich Regierungsstellen, Hafenbehörden und führende Banken. *Sicherung von geistigem Eigentum durch Token* Einzelpersonen werden in der Lage sein, in Bruchteile von geistigem Eigentum zu investieren einschließlich Musik, Videos und Marken. Dies wird ermöglicht durch Schaffung tokenisierter Sicherheiten aus einer gegebenen Markenidentität oder kreativer Arbeit, etwas das vor der Einführung der Blockchain nicht möglich war. Zurzeit wird die Markteinführung zu Beginn des vierten Quartals 2018 erwartet. *Tokenisiertes Forex-Handelsnetzwerk * Dies wird eine im Stellar-Netzwerk föderierte Börse für den Handel von Fremdwährungen sein. Mehrere führende Börsen und Überweisungspartner sind an diesem Projekt beteiligt und werden kurz vor der Markteinführung bekannt gegeben, die zurzeit für Anfang des dritten Quartals 2018 festgelegt ist. Da das Unternehmen zurzeit in guter finanzieller Gesundheit ist und es an mehreren Projekten mit realen Anwendungen und Integrationspartnern arbeitet, sollte man die jüngste Performance seiner Aktien nicht als ein Anzeichen seiner zukünftigen Performance sehen. Wie oben angegeben gibt es andere Faktoren, die sich durch den Aktienpreis nicht erkennen lassen, aber für die aktuelle sehr stabile Position des Unternehmens repräsentativ sind. Während des dritten Quartals 2018 und darüber hinaus, wenn BLOCs aktuelle Projekte der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, wird der Erfolg dieser Projekte den Unternehmenswert erheblich steigern. Wie immer hält das Unternehmen seine Kommunikationskanäle für Anfragen der aktuellen oder zukünftigen Investoren offen. BLOC begrüßt alle Fragen oder Anliegen hinsichtlich des Zustands des Unternehmens im Interesse der Zufriedenheit und des Vertrauens seiner geschätzten Investoren. Global Blockchain (WKN A2JST8) [2] hat sich mittlerweile durch seine breit aufgestellten Unternehmensbereiche von der Volatilität der Kryptowährungen emanzipiert! Das bedeutet auch, dass die zukünftige Entwicklung des Unternehmens nicht mehr nur an dem Kurs des Bitcoins oder anderer Kryptowährungen zu bemessen ist. Die Partnerschaften mit Hewlett Packard (WKN A140KD) [6], dem Playboy und das LASER-Projekt stellen dies eindrucksvoll unter Beweis, wir erwarten in den kommenden Wochen den Start

