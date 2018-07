In einer Zeit, in der Präsident Trump Kanada mit Zöllen, Handelskriegen und dergleichen bedroht, würde man meinen, dass die Stimmung um die kanadischen Aktien am Tiefpunkt wäre. Dies war jedoch nicht der Fall, da der S&P/TSX Composite Index im Juni die Allzeithöchststände durchbrochen hat, um dann mit freundlicher Genehmigung von Donald Trump und den wachsenden Ängsten über einen massiven globalen Handelskrieg, wieder einzubrechen. Mit einem Ölpreis über 70 US-Dollar und einem brandneuen legalen Cannabismarkt, gibt es viele Gründe zu glauben, dass die kanadische Wirtschaft endlich wieder an Fahrt gewinnt. Da Trump aber im Weg steht, stellt sich folgenden Frage: könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...