LION E-Mobility AG: Informationen zu den Ergebnissen der Generalversammlung 2018 DGAP-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Sonstiges LION E-Mobility AG: Informationen zu den Ergebnissen der Generalversammlung 2018 03.07.2018 / 09:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Baar, Schweiz - 03. Juli 2018 - Die LION E-Mobility AG bedankt sich bei allen Anlegern für das zahlreiche Erscheinen an der Generalversammlung am 29.06.2018. Bei der diesjährigen Generalversammlung waren Inhaber von mehr als 45% der gesamten Aktien anwesend bzw. vertreten. Die hohe Anzahl der vertretenen Aktien ist aufgrund vieler wichtiger Entscheidungen als sehr positiv zu werten. Herr Tobias Mayer, Verwaltungsratsmitglied seit Juni 2014, CTO der LION Smart GmbH und Wegbegleiter seit den ersten Stunden, wurde zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt. Herr Michael Geppert, Verwaltungsratsmitglied seit Januar 2018 und ebenfalls Gründungsmitglied, wurde im Verwaltungsrat bestätigt. Bestätigt wurde auch Herr Martin Specht, Verwaltungsratsmitglied seit Juni 2014. Herr Specht ist Gründer der HS Technik und Design GmbH und HS Products AG, sowie ehemaliger Vizepräsident von Advanced Technologies und Geschäftsführer von Key Safety Systems Deutschland GmbH (KSS). Er besitzt langjährige Erfahrung als Entwicklungsleiter in der Fahrzeugsicherheit und hat bisher mehr als 100 nationale und internationale Patente erfolgreich erarbeitet, angemeldet und zu wirtschaftlichem Erfolg geführt. Ganz besonders freut sich die LION E-Mobility AG über zwei neue Mitglieder im Verwaltungsrat: Herr Roland Bopp, ehemaliger Chairman, President & CEO der Deutschen Telekom Inc. New York, ehemals verantwortlich für die Mannesmann Gruppe in Nordamerika, und seit 2017 verantwortlich für die LION E-Mobility North Amerika, wurde neu in den Verwaltungsrat gewählt. Weiterhin wurde Herr Alessio Basteri, Gründungsmitglied und CEO von Acquarius Advisory SAGL, neu in den Verwaltungsrat gewählt. Acquarius Advisory SAGL ist ein Schweizer Beratungsunternehmen im Bereich Corporate Finance, das sich auf Elektrofahrzeuge und Technologieunternehmen spezialisiert hat. Als Gründungsmitglied von Acquarius Advisory SAGL war Alessio Basteri an länderübergreifenden Transaktionen im EV-Sektor in Europa und Asien beteiligt. Das Unternehmen ist erfreut, dass die Neuausrichtung der Führungsebene von den anwesenden Aktionären unterstützt und bestätigt wurde. Den ausgeschiedenen Verwaltungsratsmitgliedern Daniel Quinger, Hany Magour und Isolde Semm wünschen wir auf ihrem weiteren Weg alles Gute. "Wir bedanken uns für das Vertrauen der Anleger und werden mit aller Kraft daran arbeiten, unsere Unternehmensstrategie umzusetzen. Das direkte Feedback im Rahmen einer Generalversammlung ist ausgesprochen wichtig für uns und findet unmittelbar Einzug in unsere weitere Planung", so Tobias Mayer, Verwaltungsratspräsident der LION E-Mobility AG. Das gesamte Protokoll wird nach erfolgter Freigabe unseres Notars in den nächsten Tagen auf der Homepage unter der Rubrik "Investoren" abrufbar sein. Über die LION E-Mobility AG: Die LION E-Mobility AG (WKN: A1JG3H, Ticker: LMI, Reuters: LMIG.MU) ist eine Schweizer Holding mit strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Batteriesystemtechnik. Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30% Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem dynamisch wachsendem Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. Zudem besitzt das Unternehmen Beteiligungen an den Unternehmen Inboard Technologies Inc., Park Here GmbH sowie eliso GmbH. Der Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG besteht aus dem Präsidenten Herr Tobias Mayer, Herr Michael Geppert, Herr Roland Bopp, Herr Martin Specht und Herr Alessio Basteri. Das Management der LION Smart GmbH besteht aus Herrn Tobias Mayer und Herrn Walter Wimmer. Geschäftsführer der TÜV SÜD Battery Testing GmbH ist Herr Christian Theeck. Für weitere Informationen zur LION E-Mobility AG besuchen Sie bitte unsere Homepage unter: www.lionemobility.de Disclaimer: Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele sowie Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder beinhalten, gelten nicht als historische Tatsachen und sind daher möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu jenem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt wurden, und beinhalten daher eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Die LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren. Investor Relations Kontakt: Herr Walter Wimmer Email: ir@lionemobility.de http://www.lionemobility.de LION E-Mobility AG Lindenstrasse 16 6340 Baar Schweiz 03.07.2018 Sprache: Deutsch Unternehmen: LION E-Mobility AG Lindenstraße 16 6340 Baar Schweiz Telefon: +41 (0)41 500 54 11 Fax: +41 (0)41 500 54 12 E-Mail: info@lionemobility.de Internet: www.lionemobility.com ISIN: CH0132594711, CH0132594711 WKN: A1JG3H , A1JG3H Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, München (m:access)

