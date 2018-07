Die Kursentwicklung der 4SC-Aktie in den letzten Monaten gleicht einem Trauerspiel. In der Spitze hat die Aktie über 50 Prozent an Wert verloren. Dank frischer Sicherheitsdaten aus der SENSITIZE-Studie mit Domatinostat (4SC-202) und Pembrolizumab (besser bekannt unter dem Handelsnamen Keytruda) bei der Behandlung des Melanoms könnte der Biotech-Titel nun zu einer kräftigen Gegenbewegung ansetzen.

