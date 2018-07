DAX-Analyse am Morgen: Alles halb so wild?

Der Start in den neuen Monat glich gestern einer Achterbahnfahrt - zunächst eröffnete der DAX mit einem beinahe 160 Punkte breiten Abwärtsgap im tiefroten Terrain und rutschte bis auf das Tagestief bei 12.133 Zählern ab. In der Folge erholten sich die Notierungen jedoch, und mit dem Intraday-Top bei 12.302 gelang es dem Index bis auf 4 Punkte, die offene Lücke direkt wieder zu schließen. Am Ende eines ereignisreichen Tages verabschiedeten sich die Blue Chips zwar mit einem Minus von 0,6% und klar unterhalb der 12.300er-Marke in den Feierabend, dennoch besteht Grund zur Hoffnung:

