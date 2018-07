(DJ Bolsa)-- O Commerzbank AG disse esta terça-feira que chegou a um acordo para a venda da unidade de mercados emergentes e commodities, ou EMC na sigla em inglês, ao Société Générale SA.

No âmbito dos termos do acordo, o banco alemão vai transferir os livros de ordens, clientes, equipa e parte da infraestrutura de tecnologias de informação da unidade. A transferência deve ter início no fim do ano e prosseguir até ao fim de 2019.

A unidade gerou receitas brutas de EUR381 milhões ($443,2 milhões) em 2017, disse o Commerzbank.

O banco alemão estima que esta alienação vai resultar numa poupança de custos de pelo menos EUR200 milhões até ao fim de 2020, estima o Commerzbank.

Os termos financeiros do negócio não foram revelados.

July 03, 2018 03:29 ET (07:29 GMT)

