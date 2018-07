RWE vor Kaufsignal: Hohe Chancen mit (Turbo)-Calls

Nachdem die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) am 20.4.18 bei 22,20 Euro ein Hoch verzeichnete, ging es mit dem Aktienkurs nicht zuletzt wegen des Dividendenabschlages nach unten. Laut Analyse von www.godmode-trader.de könnte die RWE-Aktie nach der gestrigen Ausbildung einer bullishen Tageskerze bei einem Tagesschlusskurs oberhalb von 20,10 Euro ein neues Kaufsignal generieren. Nach diesem Kaufsignal könnte die Aktie Steigerungspotenzial auf 22 Euro aufbauen.

Nachdem der massive Kurseinbruch in den jüngsten Expertenanalysen als Übertreibung angesehen wurde und die Aktie auf dem aktuellen Niveau als kaufenswert eingestuft wurde, legt die Aktie am 29.6. um 8 Prozent zu. Falls sich die Erholung der Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 40 Euro fortsetzt (am 27.6.18 beendete die Aktie den Handelstag noch bei 42 Euro), dann wird sich ein kurzfristiges Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 20 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die RWE-Aktie mit Basispreis bei 20 Euro, Bewertungstag 19.9.18, BV 1, ISIN: DE000MF5YET9, wurde beim Aktienkurs von 19,87 Euro mit 0,87 - 0,88 Euro gehandelt.

Kann die RWE-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 22 Euro ansteigen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,12 Euro (+141 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 18,8272 Euro

Der Société Générale-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 18,8272 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000ST2SX30, wurde beim Aktienkurs von 19,87 Euro mit 1,05 - 1,07 Euro taxiert.

Kann die RWE-Aktie auf 22 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 3,17 Euro (+196 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 17,97 Euro

Der Commerzbank-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 17,97 Euro, BV 1, ISIN: DE000CA0S7B3, wurde beim Aktienkurs von 19,87 Euro mit 1,96 - 1,97 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 22 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 4,03 Euro (+105 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktien oder von Hebelprodukten auf RWE-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de