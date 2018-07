Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Die Aktie sei günstig bewertet, da der Abschlag zum Wettbewerber Nike rund 25 Prozent betrage, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die guten Quartalszahlen von Nike bestätigten die positive Einschätzung von Adidas, wobei sich die starke Geschäftsdynamik in China im zweiten Quartal fortgesetzt haben sollte./mf/ Datum der Analyse: 03.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2018-07-03/10:31

ISIN: DE000A1EWWW0