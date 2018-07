Die Commerzbank hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Sorgen in Hinblick auf die Investitionen seien übertrieben, schrieb Analystin Heike Pauls in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausbau des Glasfasernetzes in der Region Stuttgart sei ein wichtiger Schritt für das Unternehmen innerhalb des Investitionsplans für Deutschland./mf/mis Datum der Analyse: 03.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2018-07-03/10:32

ISIN: DE0005557508