LONDON (Dow Jones)--Der Rohstoffhändler Glencore ist ins Visier der US-Aufseher geraten. Das britisch-schweizerische Unternehmen wurde nach eigenen Angaben vom US-Justizministerium aufgefordert, Dokumente und andere Berichte im Zusammenhang mit der Einhaltung von Antikorruptions- und Geldwäschegesetzen vorzulegen. Die Aktie gibt deutlich nach.

Die angeforderten Unterlagen beträfen das Geschäft von Glencore in Nigeria, dem Kongo und Venezuela von 2007 bis heute, so das Unternehmen. Glencore will die Aufforderung prüfen und zu gegebener Zeit weitere Informationen zur Verfügung stellen.

Investoren verschreckte die Nachricht. Sorge vor einer Strafzahlung in den USA ließ die Aktie in London um 8,8 Prozent auf ein neues Jahrestief einbrechen.

July 03, 2018 04:16 ET (08:16 GMT)

