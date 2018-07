Bei den Rohstoffwerten ist in den vergangenen Tagen jede Menge passiert, auch wenn der Markt so manches ignoriert. Wir blicken in Kurzform auf die Aktien von Atico Mining, Integra Resources, Cobalt 27 und Kirkland Lake Gold.

Atico Mining: Wir wollen uns herzlich bei dem Verkäufer bedanken, der dringend bei Atico Mining aussteigen musste und den Titel so auf bis 0,475 CAD prügelte. Atico war schon bei 0,60 CAD billig, jetzt fühlt es sich an als würde man etwas geschenkt bekommen. Sollten Sie bei dem Kupferproduzenten noch nicht positioniert sein, versuchen Sie Ihre Order mit Limits knapp unter 0,50 CAD zu platzieren.

Integra Resources: Die Kanadier haben am Montag erstklassige Bohrergebnisse vom DeLamar-Projekt in Idaho vorgelegt. So präsentierte man unter anderem Resultate ...

