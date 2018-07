Evotec hat die strategische Vereinbarung mit Sanofi, die am 15. Juni 2018 unterzeichnet wurde, erfolgreich abgeschlossen. Diese wurde nun zum 1. Juli 2018 wirksam. Im Rahmen der Vereinbarung werde Evotec Sanofis Antiinfektiva-Einheit sowie das damit verbundene Antiinfektiva-Forschungsportfolio in ihre Organisation integrieren, hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens. Sämtliche erforderlichen Genehmigungen der französischen Aufsichtsbehörden liegen vor.

Den vollständigen Artikel lesen ...