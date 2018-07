Kingston Resources Ltd. veröffentlichte heute die ersten Bohrergebnisse vom Projekt Livingstone's Find im Bundesstaat Western Australia. Im April und Mai teufte das Unternehmen 152 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5.836 m ab, um einen ersten Eindruck von den Mineralisierungen unterhalb der am stärksten Bodenanomalien zu erhalten.



77 Bohrlöcher schnitten dabei eine signifikante Goldmineralisierung, einige auch hochgradig mineralisierte Bereiche. Nach Angaben des Unternehmens liegen zudem historische Bohrergebnisse vor, die das Potential des Projektgebiets untermauern. Die Bohrungen sollen später in diesem Jahr fortgesetzt werden.



Zu den Höhepunkten der ersten Explorationsbohrlöcher zählen u. a. die folgenden Abschnitte:



? Bohrloch KLAC006: 7,01 g/t Gold über 4 m ? Bohrloch KLAC008: 1,40 g/t Gold über 24 m; darin 6,60 g/t Gold über 6 m ? Bohrloch KLAC030: 2,04 g/t Gold über 8 m



