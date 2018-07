Die britische Investmentbank HSBC hat Lanxess mit "Buy" und einem Kursziel von 85 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Der Spezialchemiekonzern sei mit der Transformation in wachstumsstärkere und weniger zyklische Bereiche erfolgreich, schrieb Analyst Martin Evans in einer am Montagabend vorliegenden Studie. Mehrere Quartale, in denen der Ausblick angehoben wurde, belegten dies. Eine Lösung für das verbleibende Kautschuk-Geschäft könnte zu einer nochmaligen Verbesserung führen./mf/bek Datum der Analyse: 02.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2018-07-03/11:57

ISIN: DE0005470405