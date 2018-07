Zecken nehmen zu - Impfschutz und Versicherungsschutz prüfen

Die kleinen Tierchen sind schon längst wieder da - Zecken. Sie sind nicht niedlich und gehören zu den gefährlichsten Tieren Deutschland und verbreiten sich rasant. In diesem Jahr erwarten Experten des Robert-Koch-Instituts einen deutlichen Anstieg von Zecken durch verschiedene Wetterschwankungen. In den Risikogebieten beginnt der Lebensraum der Zecke bereits vor der Haustür - so nach einer Studie der Universität Hohenheim. Gefährdete Personen, die sich in Risikogebieten aufhalten, sollten daher den Impfschutz und den bestehenden Versicherungsschutz prüfen, informiert die Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e.V. (GVI).

