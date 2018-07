Die britische Investmentbank HSBC hat Covestro mit "Buy" und einem Kursziel von 107 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Aktie besitze deutliches Aufwärtspotenzial, schrieb Analyst Martin Evans in einer am Montagabend vorliegenden Studie. Das neue Management dürfte die bisherige Linie fortsetzen, zugleich aber die hohe freie Liquidität zur Diversifizierung in Spezialbereiche verwenden./mf/bek Datum der Analyse: 02.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2018-07-03/11:59

ISIN: DE0006062144