Die britische Investmentbank HSBC hat Evonik mit "Reduce" und einem Kursziel von 26 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Das Wachstum des Chemiekonzerns könnte sich kurzfristig abschwächen, schrieb Analyst Martin Evans in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für die weitere Entwicklung sei entscheidend, wie gut die Transformation hin zu wachstumsstärkeren und weniger zyklischen Bereichen gelinge./mf/bek Datum der Analyse: 02.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2018-07-03/12:01

ISIN: DE000EVNK013