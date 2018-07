München (ots) - Vontobel baut sein Wealth Management-Beraterteam in Deutschland mit vier neuen erfahrenen Experten vom Bankhaus Sal. Oppenheim in München und eine Beraterin der Bank ODDO BHF in Hamburg auf mehr als 20 Vermögensverwalter weiter aus. Vontobel berät seit Jahrzehnten deutsche Kunden erfolgreich in Vermögensverwaltungsfragen.Dabei betreibt Vontobel das Geschäft mit deutschen Vermögensverwaltungskunden profitabel.



«Wir freuen uns sehr, dass wir das deutsche Vontobel-Team auch in diesem Jahr verstärken können. Mit dem gezielten Ausbau des Vermögensverwaltungsteams schaffen wir die Voraussetzungen, um Wachstumsmöglichkeiten im Wealth Management wahrnehmen zu können. Mit zusätzlichen Top-Beratern wollen wir mit unseren bestehenden und neuen Kunden in Deutschland auch in Zukunft weiterwachsen», so Thomas Fischer, Mitglied des Vorstands der Bank Vontobel Europe AG.



Bereits im Juli verstärken Victor Lindner und Thomas Riecken das Vermögensverwalterteam von Vontobel in München. Beide waren zuvor für das Bankhaus Sal. Oppenheim am gleichen Standort tätig. Im Oktober 2018 stossen Doris Lemke und Olaf Bauermeister hinzu, welche ebenfalls von Sal. Oppenheim in München zu Vontobel wechseln werden. Seit April verstärkt die Vermögensverwaltungsexpertin Stella C. Streckwall von der Bank ODDO BHF das Hamburger Vontobel-Team.



Doris Lemke verantwortete seit 2012 als geschäftsführende Direktorin die Geschäfte der Münchner Niederlassung von Sal. Oppenheim. Die Bankkauffrau mit zusätzlicher Kreditausbildung sammelte zunächst umfangreiche Erfahrung im Geschäft mit vermögenden Kunden bei der Dresdner Bank, wo sie zuletzt diese Sparte in der Niederlassung in Frankfurt am Main betreute, bevor sie 2008 zum Bankhaus Sal. Oppenheim wechselte. Doris Lemke wird auch bei Vontobel die Bereichsverantwortung für den Standort München übernehmen und als Mitglied der Geschäftsleitung von München an Thomas Fischer rapportieren.



Olaf Bauermeister war seit 2006 für Sal. Oppenheim tätig, zuletzt als Kundenbetreuer für private Vermögensverwaltung in der Niederlassung in München. Er kann auf über 20 Jahre Erfahrung im Bankgeschäft zurückgreifen.



Victor Lindner, der 2007 bei Sal. Oppenheim in München begann, war zuletzt als Vice President in der privaten Vermögensverwaltung der Deutsche-Bank-Tochter tätig. Zuvor beriet der gelernte Bankkaufmann und Diplom-Betriebswirt vermögende Privatkunden bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers in München.



Thomas Riecken begann seine Karriere Ende der 1980er Jahre bei der Deutschen Bank. Der Bankkaufmann kann mittlerweile auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Beratung von vermögenden Privatkunden sowie als Wertpapierspezialist zurückblicken. So war er unter anderem bei M.M. Warburg & CO, Delbrück & Co sowie Merck Finck & Co tätig. Bei Sal. Oppenheim in München war er in den letzten sechs Jahren als Senior-Portfoliomanager für Individualmandate beschäftigt.



Stella C. Streckwall wechselte von der Bank ODDO BHF zu Vontobel, bei der sie seit 2007 in Hamburg als Relationship Manager und Prokuristin vermögende Kunden aus dem Norden Deutschlands beriet. Als Bankbetriebswirtin und Certified Wealth Manager bringt sie langjährige, fundierte Erfahrung in der Vermögensverwaltung mit.



