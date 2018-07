Startschuss für das paneuropäische Ladenetz MEGA-E: Im niederländischen Eindhoven sind jetzt am ersten Standort des Netzwerks Ladesäulen mit einer Leistung von bis zu 350 kW eingeweiht worden. Der Ladepark findet sich auf dem Gelände des Van der Valk-Hotels, in unmittelbarer Nähe der Autobahnen A2 und A67. Für das MEGA-E-Projekt wird Allego in Europa insgesamt 322 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...