marktEINBLICKE um 12: Große Erleichterung, Commerzbank findet eine Lösung

Die Berliner Koalitionsstreitigkeiten haben ein vorläufiges Ende gefunden, was am Markt entsprechend für Erleichterung sorgt. Dem DAX bescherte dies am Dienstagmittag deutliche Kurszuwächse von mehr als 1 Prozent. Es stellt sich jedoch die Frage, ob die Erholungsrallye weitergehen kann, wenn die Handelsstreitigkeiten an Intensität gewinnen.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +1,2% 12.389

MDAX +0,7% 25.839

TecDAX +1,3% 2.703

SDAX +1,3% 12.022

Euro Stoxx 50 +0,9% 3.400

Die Topwerte im DAX sind Allianz (WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005), Commerzbank (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001) und Deutsche Telekom (WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508). Die Commerzbank-Aktie profitiert von dem Umstand, dass das Institut den Verkauf des Geschäftsbereichs Equity Markets & Commodities (EMC) an die Société Générale (WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809) vermeldet hatte.

