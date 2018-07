Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3250 Pence belassen. Die Kapitalrenditen des Ölkonzerns dürfte in den kommenden drei Jahren bei sieben bis acht Prozent liegen, schrieb Analystin Lydia Rainforth nach einem Treffen mit dem Finanzvorstand in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Anleger dürften zunächst aber auf den Aktienrückkaufplan warten./mf/bek Datum der Analyse: 03.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2018-07-03/12:36

ISIN: GB00B03MLX29