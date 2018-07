Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Grenke nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die Zahlen für das zweite Quaertal bestätigten die Wachstumsdynamik des Leasingunternehmens, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch in den reiferen Märkten bewege sich das Wachstum auf hohem Niveau./mf/bek Datum der Analyse: 03.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2018-07-03/12:40

ISIN: DE000A161N30