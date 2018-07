Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Zurich Insurance Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 365 Franken belassen. Zudem zählt die Aktie zu den "Top Picks" von Credit Suisse. Unter anderem wegen einer Anpassung der Schätzungen für Großschaden-Belastungen infolge jüngster Ereignisse hätten sie die Gewinnerwartungen für den Versicherer etwas reduziert, schrieben die Analysten in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Das ändere aber nichts am Kursziel und der positiven Einschätzung. Zurich habe viel Selbsthilfepotenzial. Das Management wolle die Kosten senken und die Qualität des Nicht-Leben-Portfolios verbessern./mis/gl Datum der Analyse: 03.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2018-07-03/12:59

ISIN: CH0011075394