Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Generali auch aus Bewertungsgründen von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 16,50 auf 14,00 Euro gesenkt. Zudem zählt die Aktie zu den am wenigsten bevorzugten Versicherertiteln von Credit Suisse. Die Margen im Versicherungsgeschäft bewegten sich knapp unter ihrem Spitzenniveau, was Risiken für die weitere Gewinnentwicklung bedeute, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Hinzu komme die hohe Verschuldung, so dass das Chance-Risiko-Verhältnis ungünstig sei./mf/gl Datum der Analyse: 03.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2018-07-03/13:03

ISIN: IT0000062072