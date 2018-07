Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 123 US-Dollar belassen. Viele Investoren sorgten sich wegen des sich hochschaukelnden Handelskonflikts zwischen den USA und China auch mit Blick auf Software-Unternehmen, schrieb Analyst Mark Moerdler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zwar hätten einige der Konzerne - allen voran Microsoft - einen eher großen Umsatzanteil in China, doch sei das kein Grund zur Sorge. Bei Software lasse sich der Lieferant nicht so einfach wechseln wie bei Rohstoffen oder Tech-Produkten wie Computern, da ein Wechsel mit hohen Kosten verbunden sei./mis/tih Datum der Analyse: 03.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: US5949181045