Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) von 167 auf 156 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Das von einem Gericht verhängte Urteil zur Zahlung einer höheren Garantiedividende an die Minderheitsaktionäre des vor Jahren übernommenen Lkw-Bauers MAN sei zu Ungunsten der Wolfsburger ausgefallen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies schaffe nun aber mehr Rechtssicherheit, was insbesondere für einen möglichen Börsengang der Truck- und Bussparte Traton wichtig sei./gl/tih Datum der Analyse: 03.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2018-07-03/13:42

ISIN: DE0007664039