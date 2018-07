Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Nestle auf "Hold" mit einem Kursziel von 82 Franken belassen. Die jüngste Präsentation des aktivistischen Investors Third Point habe keine grundlegenden Neuigkeiten gebracht und vor allem der Enttäuschung über die Kursentwicklung Ausdruck verliehen, schrieb Analyst Warren Ackerman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nestle mache Fortschritte, benötige aber Zeit für den Wandel, wobei der US-Anteil am Geschäft von 30 Prozent nicht hilfreich sei./mf/tih Datum der Analyse: 03.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2018-07-03/13:55

ISIN: CH0038863350