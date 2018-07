Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Imperial Brands auf "Buy" mit einem Kursziel von 3200 Pence belassen. Die Geschäftsentwicklung in den wichtigsten Absatzmärkten USA, Deutschland und Großbritannien sei günstig, schrieb Analyst Chas Manso in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Konzern konzentriere sich auf die wichtigsten Marken in den entscheidenden Märkten./mf/tih Datum der Analyse: 03.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

